"Доверие к США под вопросом": Сикорский упрекнул Штаты за задержку помощи Украине

Радослав Сикорский напомнил, что Байден приезжал в Киев и заверил в поддержке. Но проект о финансировании помощи Украине ждет решения с августа 2023-го.

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Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за задержку помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко раскритиковал Конгресс США и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона за длительные задержки с решением о финансировании дальнейшей военной помощи Украине.

11 апреля в эфире CNN после масштабной воздушной атаки РФ Сикорский заявил, что удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Он напомнил, что Украине уже не хватает ракет для ПВО и это грозит ухудшением гуманитарной ситуации. При этом Киев давно просит о разблокировании помощи США.

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Сикорский предупредил, что массированные ракетные удары по Украине могут спровоцировать новую волну беженцев.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", – сказал глава МИД Польши.

Сикорский напомнил, что перед первой годовщиной полномасштабной войны в феврале 2023 года президент США Джо Байден приезжал в Киев и заверил в поддержке. При этом проект о дополнительном финансировании помощи Украине ждет решения Конгресса фактически с августа 2023-го.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", – заявил Сикорский.

Глава польского МИД добавил, что ЕС и страны-члены Евросоюза потратили уже вдвое больше, чем расходы США на помощь Украине.

"Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", – подчеркнул Сикорский.

Смотрите видео - Радослав Сикорский раскритиковал США за задержки в военной помощи Украине:

Впоследствии в своем аккаунте в Twitter (X) Сикорский опубликовал новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Это ваше место в истории", отметив в твите Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Скриншот twitter.com/sikorskiradek

Военная помощь от США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование.

Голосование в Палате представителей США возможно состоится не раньше середины апреля, а может быть и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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