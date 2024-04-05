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"Критический момент близок": в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине

Анна Ярославская
5 апреля 2024, 12:38
По словам Ермака, республиканцы и Трамп должны помнить, что они являются партией Рональда Рейгана, и поддерживать Украину, пока РФ готовится к наступлению.
'Критический момент близок': в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине
Андрей Ермак уверен, что помощь Украине от США будет одобрена / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту. Об этом он сказал в в интервью изданию Politico.

По его словам, республиканцы и их кандидат в Белый дом Дональд Трамп должны помнить, что они являются партией Рональда Рейгана, и поддерживать Украину, пока российские силы готовятся к новому масштабному наступлению в мае или июне.

"Я не верю, что республиканцы забудут президентство Рейгана в 1981-1989 годах и его крестовый поход времен Холодной войны против "империи зла" Москвы. Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они знают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно и их нужно останавливать", — заявил Ермак.

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Кто такой Рональд Рейган

Рональд Уилсон Рейган — американский государственный и политический деятель, актёр, 40-й президент Соединённых Штатов Америки (1981—1989) от Республиканской партии.

Был 33-м губернатором штата Калифорния (1967—1975). Также известен как киноактёр и радиоведущий, президент Гильдии киноактёров США, передает Википедия.

Администрация президента Рональда Рейгана стремилась поддерживать движения, выступающие за свержение просоветских и прокоммунистических режимов в странах третьего мира — в Азии, Африке, Центральной Америке. К государствам, в которых администрация США поддерживала антикоммунистические силы, относятся Афганистан, Ангола, Вьетнам, Иран, Кампучия, Лаос, Ливия, Никарагуа, Эфиопия, страны Варшавского договора, кроме СССР.

В некоторых из этих государств (Афганистан, Ангола, Никарагуа) шли гражданские войны, которые могут рассматриваться как опосредованные войны в рамках холодной войны.

США начали новый этап гонки вооружений, считая, что СССР не в состоянии "угнаться" за их прогрессом в данной сфере. Результатом реализации так называемой доктрины Рейгана можно рассматривать свержение многих просоветских режимов и даже распад СССР.

Глава ОПУ уверен, что военная помощь Украине в конечном итоге будет одобрена. Ермак не стал прогнозировать, когда это произойдет, но отметил, что это должно произойти как можно скорее.

"Между тем, он [пакет помощи]стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что он будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", — сказал Ермак.

РФ готовит наступление в мае-июне

По словам Ермака, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью кампании по ее подготовке к крупному российскому наступлению.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", — сказал Ермак.

"Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, прислушается ли Украина к призывам США избегать ударов по российским нефтяным объектам, Ермак отказался от прямых комментариев. Он отметил, что "должна быть расплата за то, что русские с нами делают".

"Мы должны разрушить их критически важную инфраструктуру, поскольку единственный язык, который они понимают, — это сила", - сказал глава ОПУ.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также лоббировал республиканцев. В частности, у него состоялся телефонный разговор с Майком Джонсоном, в котором он обрисовал, насколько важен пакет помощи для Украины.

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

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