Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

Майк Джонсон вспомнил и о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы.

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Майк Джонсон собирается внести помощь Украине на рассмотрение Палаты представителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения".

Как пишет The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность, как способ поддержать Украину таким образом, который мог бы смягчить опасения консерваторов по поводу предоставления дополнительной помощи.

Также Джонсон упомянул о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

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"Закон о REPO, знаете, если мы сможем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже Трамп говорил о кредитной концепции. Мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", - добавил спикер.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь Украине от США

С осени 2023 года США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля.

Тем временем координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

Издание The Washington Post писало, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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