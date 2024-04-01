Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

Вопрос помощи Украине будет следующим главным вопросом повестки дня после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля.

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В Конгрессе США навали сроки голосовании за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defense.gov

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, передает ABC News.

По его словам, вопрос помощи Украине будет следующим главным вопросом повестки дня. Тернер выразил надежду, что документ будет проголосован и глава Белого дома Джо Байден сможет его подписать.

"Спикер дал понять, что он поддерживает Украину, непосредственно Зеленскому. Публично он сделал эти заявления и Генеральному секретарю НАТО. Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство, я считаю, что это будет иметь подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей США.

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Тернер напомнил, что Зеленский, директор ЦРУ и глава Пентагона четко дали понять Джонсону, что "мы находимся в критической точке", и это начинает влиять не только на моральный дух украинцев, которые воюют, но и на их способность воевать.

"Путин это знает. Очевидно, что это та точка, где мы не можем позволить Путину победить. Наши европейские союзники говорят, что цель Путина – войн за пределами Украины с Европой. Мы должны остановить его в Украине", - добавил представитель Конгресса.

Тернер надеется, что Конгресс США может одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы 22 апреля.

Спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине, передает CNN.

"Я дал спикеру несколько советов. Мы должны стать в боевую позицию. И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет увеличить перечень побед республиканцев в Палате представителей, и нам следует начать это делать. Я рад, что спикер не вернулся к дополнительной помощи Украине, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе", - заявил Гейтс.

По данным CNN, сохранит ли Джонсон должность в значительной степени зависеть от того, как он справится с вопросом, вызывающим разногласия среди республиканцев – выделением крупного пакета финансовой помощи Украине.

Как отмечает CNN, люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он, осознавая угрозу отставки из-за финансирования Украины, в течение двухнедельных пасхальных каникул работал с ключевыми помощниками, чтобы наметить курс своей стратегии по этому вопросу.

В то же время, демократы дали понять, что помогут Джонсону сохранить свою должность, если он продвинет законопроект относительно Украины, который они обязательно поддержат. При этом ряд демократов подчеркнули, что, если он будет настаивать на неприемлемых положениях, в частности, по сокращению расходов или новых миграционных ограничениях, то рискует оттолкнуть от себя как демократов, так и правых республиканцев, которые выступают против помощи Украине.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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