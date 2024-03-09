Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

Республиканцы готовят альтернативный законопроект помощи Украине, часть поддержки они хотят предоставить в виде кредита, рассказали журналисты.

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Конфискованные активы РФ могут стать залогом кредита для Украины - NBC / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Как сообщает NВC News, в Палате считают, что новый законопроект сможет пройти Конгресс. Республиканцы, которые поддерживают Украину, хотели бы принять закон после того, как обе палаты парламента утвердят бюджетные законы.

Согласно планам республиканцев, голосование за критически важную помощь для Украины может состояться в апреле. В конце марта ожидается двухнедельный перерыв в работе Конгресса.

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Что предлагают республиканцы

Часть невоенной помощи в форме кредита

Привязка экономической помощи к плану по кредиту

Конфискованные активы РФ могут стать залогом по кредитам.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты приостановили предоставление военное помощи Украине из-за того, что Конгресс, по причине политических противоречий между демократами и республиканцами, не может проголосовать пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. В такой ситуации законодатели США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона.

Вашингтон изучает план Б, сказал представитель администрации Байдена Джон Кирби. По его словам, Белый дом будет работать с Конгрессом, чтобы найти возможность проголосовать помощь Украине.

Украина может получить немедленную военную помощь от США, написали журналисты Bloomberg. Администрация Байдена рассматривает возможность выделения Киеву 200 миллионов долларов поддержки.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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