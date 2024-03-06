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Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности

Яна Ставская
6 марта 2024, 22:47
Однако любой другой вариант по поддержке украинской армии будет не так эффективен, как утверждение проекта по помощи в Конгрессе.
Кирби о плане 'Б' помощи США: всегда рассматриваем другие возможности
ВСУ испытывают дефицит боеприпасов / Коллаж Главреда, фото: army.mil, скриншот

США рассматривают кроме одобрения Конгрессом законопроекта с деньгами для Украины и "другие возможности" помощи ВСУ, заявил в интервью Голосу Америки советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Он отметил, что Белый дом будет работать с Конгрессом, чтобы обеспечить дополнительное финансирование.

Также Соединенные Штаты, напомнил Кирби, работают с союзниками и партнерами относительно возможных взносов.

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"И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", - отметил представитель администрации Байдена.

По его словам, США "всегда рассматривают другие возможности", которые они могут использовать.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника (средств), способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке", - отметил Кирби.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

США ищут другие пути, как помочь Украине

США пытаются добиться принятия большого пакета помощи Украине без согласия спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом заявил республиканец Брайан Фицпатрик 29 февраля. Он сказал, что еще не решил, какую версию помощи Украине попытается вынести на рассмотрение петиция об увольнении.

Сенат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.

Для принятия которой понадобится 218 подписей. Такая петиция потребует поддержки со стороны небольшого количества республиканцев с учетом наличия подписей большинства демократов в Палате представителей.

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