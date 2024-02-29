В США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона

В Палате представителей хотят принять петицию об увольнении, которая разблокирует голосование.

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США планируют принять пакет помощи без согласия Джонсона / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, командование ОС ВСУ

США пытаются добиться принятия большого пакета помощи Украине без согласия спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом заявил республиканец Брайан Фицпатрик, сообщает Axios.

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", - сказал Фицпатрик.

Фитцпатрик сказал, что он еще не решил, какую версию помощи Украине попытается вынести на рассмотрение петиция об увольнении. Сенат принял законопроект на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Израилю, Украине и Тайваню, но Джонсон ясно дал понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.

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Для принятия которой понадобится 218 подписей. Такая петиция потребует поддержки со стороны небольшого количества республиканцев с учетом наличия подписей большинства демократов в Палате представителей.

Однако не стоит ожидать, что это сразу же разблокирует голосование и Украина получит ожидаемую помощь. Ведь для подобного понадобиться 30 дней, прежде чем петицию можно будет поставить на голосование, говорит Фицпатрик.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, что предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, в случае отсутствия помощи от США, Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут бороться. Все будет зависеть от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский описал возможные шаги Украины в случае, если США не одобрят помощь. Он указал, что тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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