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Допущенные МОК белорусские гимнастки выступили перед Лукашенко в академии Кабаевой

Дмитрий Видоменко
6 марта 2024, 21:05
Белорусские гимнастки, допущенные МОК к соревнованием под нейтральными флагами, выступили перед белорусским диктатором Лукашенко на фестивале "Алина-2024".
Лукашенко, Гимнастки
Лукашенко вместе с сыном пришел посмотреть на выступление гимнасток / коллаж Главред, фото "Белта" и скриншот из видео

В Беларуси "Минск-Арене" состоялся фестиваль "Алина-2024", который был организован фондом скандально известной бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой (которой молва приписывает многолетние отношения с русским диктатором Владимиром Путиным)

На фестивале выступили представители 12 стран, среди которых белорусские гимнастки Алина Горносько, Анастасия Салос и Елизавета Зорькина – именно они недавно получили статус нейтральных спортсменок и были допущены на международные соревнования. Именно поэтому, видимо, на их выступление пришел посмотреть белорусский диктатор Александр Лукашенко со своим отпрыском Николаем.

Постановкой номеров занимались представители белорусской команды Юлия Марковская и Ирина Лепарская.

видео дня

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Отношения Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале 2023 года она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

Недавно появилась информация, что 71-летний диктатор Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза. Гимнастку Кабаеву Путин якобы решил списать со счетов. Новая фароритка Путины - общественная деятельница Катерина Мизулина.

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