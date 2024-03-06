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В ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ: когда появятся на фронте

Яна Ставская
6 марта 2024, 21:43
Без поддержки союзников у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев, писали СМИ.
Оккупанты впервые нанесли массированный удар кассетными снарядами по ВСУ
У ВСУ истощены запасы боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Союзники Украины собрали почти всю сумму, необходимую на закупку 800 тысяч снарядов для ВСУ по инициативе Чехии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Обязательства означают, что снаряды могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контракта и графиков поставок и могут измениться, предупреждают собеседники агентства.

По оценкам, Украине потребуется не менее 200 тысяч выстрелов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, средний ежедневный расход снарядов которых может быть в три-пять раз больше, чем у ВСУ.

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Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Предложение Чехии о закупке 800 тыс. снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. В частности, Нидерланды уже пообещали предоставить на эти цели 100 млн евро.

Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

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