Ситуация сложная: Украина может остаться без снарядов уже летом - Spiegel

Германия ищет в других странах артснаряды, которые можно будет передать Украине.

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В Украине могут закончиться снаряды до июня / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

У Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Об этом заявили западные спецслужбы, сообщает Spiegel.

Как утверждается, собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться до июня или даже раньше. По данным издания, Германия в разных странах мира ищет боеприпасы, которые можно было бы передать Украины. Власти якобы ведут тайные переговоры с Индией по закупке артснарядов. Как отмечается, там хранятся несколько сотен тысяч боеприпасов. Однако Индия хочет сохранить дружеские отношения с Россией.

Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

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Что известно о Der Spiegel? Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Помощь ЕС для Украины

Канада выразила готовность поддержать инициативу Чехии по доставке в Украину десятков тысяч артиллерийских снарядов из разных стран и может выделить до 30 миллионов для этого.

Согласно новыми прогнозами, к марту Евросоюз может поставить Украине лишь 600 тысяч снарядов, а не миллион, как ранее обещано. Это связано с увеличенным сроком производства и опасениями по истощению запасов стран Европы.

В то же время, как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз планирует передать Украине более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов к концу 2024 года, поскольку производительность Европейского ОПК выросла на 40%.

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