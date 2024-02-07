Украине дадут более миллиона снарядов: в ЕС раскрыли планы и назвали новые сроки

Производительность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза возросла на 40%, Европа сможет дать Украине больше боеприпасов, сказал Жозеп Боррель.

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Украина получит от НС 1,150 млн боеприпасов - Боррель / Коллаж: Главред, фото: Кабмин

Украине передадут более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года. Производительность европейского ОПК выросла на 40%, что является положительным сигналом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщили в Кабмине, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем он рассказал о том, что ЕС даст Украине 1 150 000 боеприпасов.

"Продолжает расти оборонно-промышленный комплекс ЕС: уже можно отметить, что его способность повысилась на 40%. Я также могу дать достаточно конкретную цифру относительно боеприпасов: до конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тысяч", - подчеркнул Жозеп Боррель. видео дня

Миллион боеприпасов для ВСУ

В январе в ЕС снова пообещали передать Украине миллион боеприпасов до марта текущего года. В блоке сказали, что у военной промышленности Европы "уже есть производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов".

Евросоюз пока не даст Украине миллион снарядов, считают журналисты американского агентства Bloomberg. Они предположили, что Киеву до марта могут передать только 600 тысяч снарядов.

У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику, написали в Forbes. В материале указано, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов. Украинские войска выстреливают в день около 2 тысяч снарядов, а российские оккупанты – примерно 10 тысяч.

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