Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

Промышленность ЕС "уже имеет производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов".

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В ЕС сказали, когда Украина может получить обещанный миллион снарядов для ВСУ/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

В Евросоюзе уточнили, когда Украина может получить обещанный миллион снарядов для ВСУ. ЕС способен выполнить свое обещание до весны 2024 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель во время брифинга 11 января в Брюсселе. Также она рассказала, в каком состоянии сейчас процесс производства этих снарядов.

Во время выступления Бернсель подчеркнула, что промышленность ЕС "уже имеет производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов".

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Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что Евросоюз сможет достичь "этой цели к весне".

Но в то же время она признала, что пока процесс производства затормозился.

Стоит отметить, что сейчас Украина получила около 30% от миллиона снарядов, который обещал изготовить и предоставить Евросоюз.

Военная помощь Украине

Ранее канцлер Германии Шольц сделал важное заявление о помощи Украине. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, запланированных поставок оружия в Украину от стран ЕС недостаточно.

Также ранее сообщалось, что Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, которые обещали еще год назад. В офисе Джастина Трюдо ничего не сказали о передаче Украине NASAMS. Не смогли подтвердить намерения Канады передать больше ЗРК и в МО Канады.

Напомним, Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ. Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

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