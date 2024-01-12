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РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

Алёна Воронина
12 января 2024, 04:15
К середине 2024 года примерно половина населения России будет говорить о том, что состояние их жизни ухудшилось.
Вадим Денисенко, российские военные
РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет ухудшения жизни россиян/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия в 2024 году будет увеличивать свою оборонную промышленность исключительно благодаря ухудшению жизни россиянин, а также инфляции и девальвации рубля.

Половина населения России к середине текущего года будут жаловаться на ухудшение состояния их жизни. Но при этом трудно спрогнозировать, приведет ли это к возникновению бунтов, потому что никто не знает, "где эта пружина разрывается". Об этом сказал политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко в интервью Главреду.

"По состоянию на сейчас 42 процента россиян говорят об ухудшении уровня их жизни. И в течение 2024 года увеличение российского оборонпрома будет происходить исключительно благодаря ухудшению жизни среднестатистического россиянина, а также инфляции и девальвации рубля. Поэтому к середине 2024 года примерно половина населения России будет говорить о том, что состояние их жизни ухудшилось. Приведет ли это к каким-то бунтам говорить сложно, потому что никто в мире не понимает, где эта пружина разрывается", – отметил Денисенко.

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По его словам, власти страны-агрессора России сделали всё, чтобы устранить любую оппозицию.

"Сейчас можно говорить лишь о том, что российская власть сделала всё от нее зависящее, чтобы у РФ не было даже квазиопозиции. Даже коммунисты и ЛДПР, фактически, исчезают из политического ландшафта – их держат на искусственном дыхании, и пока власть не понимает что с ними делать, то есть заводить их в следующий парламент или нет", – сказал политолог.

Он отметил, что по состоянию на сейчас единственная интрига предстоящих выборов в России заключается в том, сколько процентов дадут представителю коммунистов, который пока имеет три процента поддержки.

"То есть интрига лишь в том, дорисуют ли ему условных семь-восемь процентов, чтобы сделать из него условного второго кандидата", – отметил Денисенко.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Раньше эксперт сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ. Запад уже не будет закручивать гайки России с помощью санкций, но западные страны могут повлиять на режим в РФ еще и другим образом, отмечает политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал события в РФ. По его словам, определенные процессы уже нарастают в России, и власти не знают, что с ними делать.

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новости России Вадим Денисенко
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