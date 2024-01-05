"Надо действовать через олигархов": эксперт сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ

Запад уже не будет закручивать гайки России с помощью санкций, но западные страны могут повлиять на режим в РФ еще и другим образом.

https://glavred.info/world/nado-deystvovat-cherez-oligarhov-ekspert-skazal-kak-zapad-mozhet-svergnut-rezhim-v-rf-10530851.html Ссылка скопирована

Политический эксперт Валерий Клочок сказал, как Запад может свергнуть режим в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Клочок

У Запада еще есть механизмы, которыми можно противодействовать текущему режиму в стране-агрессоре России. На ситуацию в РФ можно повлиять из-за российских олигархов. Они могут спровоцировать смену режима в России, если для них ограничить возможности иметь большие деньги в Европе.

Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду. Он отметил, что санкции Запада против РФ не столь мощные. Но помимо санкций есть еще и другие способы повлиять на режим в РФ.

"Сейчас продолжается обсуждение относительно передачи Украине замороженных активов. В плане санкций закручивать гайки Запад уже не будет, потому что он до сих пор существенно зависим от российской нефти и газа. Тем более, что те санкционные механизмы, что остались у Европы, не столь мощные. Повлиять можно ограничением возможностей российских олигархов иметь большие деньги в Европе. Ведь именно российские олигархи могут спровоцировать смену режима в РФ", – отметил Клочок. видео дня

Он отметил, что пока активы заморожены, но они никуда не делись. Также эксперт напомнил, что в течение двух последних лет Еврокомиссия говорила о подготовке законопроекта относительно замороженных активов страны-агрессора России, но так его и не подготовила.

"А тут возник политический кризис в Конгрессе США и Европе из-за позиции Орбана. Несколько месяцев назад "Большая семерка" заявляла, что не будет трогать активы, хотя одно решение о конфискации 5,4 миллиона долларов было принято еще в 2022 году в США относительно средств российского олигарха Малофеева, который в свое время финансировал Стрелкова-Гиркина на Донбассе. На фоне общего количества замороженных активов, сумма небольшая, но эта ситуация создает прецедент", – сказал политический эксперт.

Клочок отметил, что каждая страна Евросоюза, конечно, должна сама принимать собственное решение о конфискации активов, но теперь каждый российский олигарх, понимая такую угрозу, будет вынужден с ними договариваться.

"А дальше им могут поставить условия в обмен на запуск внутренних процессов в РФ. Ведь самое главное для российских олигархов – отменить санкции", – подытожил эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Как может измениться режим в РФ

Напомним, ранее журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ. Журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник отмечает, что глава Кремля планирует править в РФ, пока он жив. Но в Кремле уже началась подковерная возня двух бригад.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сказал, какая причина может заставить россиян выйти против Путина. Пока россияне еще верят в доброго царя, но экономическая ситуация в стране-агрессоре всё больше обостряется, и когда-то произойдет неконтролируемый обвал.

Также ранее сообщалось, что Путин опасается наступления на Москву. В стране-агрессоре России решили усилить еще одну силовую структуру после мятежа Евгения Пригожина, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.