'В Кремле противостояние 2-х башен': журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ

Глава Кремля планирует править в РФ, пока он жив. Но в Кремле уже началась подковерная возня двух бригад.

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Журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Российкий диктатор Владимир Путин не готовит себе преемников, ведь планирует быть у власти в стране-агрессоре России, пока он жив. Но в Кремле сформировалась подковерная борьба двух групп. Об этом рассказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду.

"Путин будет пожизненным, поэтому он не собирается готовить себе преемников. Если он будет 100 лет жить, столько же и будет править. Путин не живет в парадигме преемника – на эту роль до сих пор никого нет, потому что Путин не позволял появляться такой фигуре. Преемники готовы были появиться, но он их всех убрал", – отмечает Сотник.

По его словам, в Кремле сейчас идет подковерная возня двух бригад (башен).

"Первая – Кириенко с Ковальчуками, а вторая – это Патрушев с Бортниковым. Вот они друг другу и противостоят. ФСБ крайне недовольна активностью Кириенко и, кстати, тем же сериалом "Слово пацана", который был заказан администрацией президента в лице Кириенко и проплачен Ковальчуком. Сам сериал снял Бондарчук, который без денег и пальцем не пошевелит. Хотя в этом "искюйстве" пещерном все такие остались", – сказал журналист.

Сотник отмечает, что пока Путин жив, он не собирается отказываться от власти в России. А жить российский диктатор хочет долго, и всё это время он планирует править в РФ.

"Путин не просто так сказал: а зачем нам планета Земля, если на ней нет России? Если на ней нет моей банды, которой я правлю. Вот тогда всё – вдребезги расколотим эту планету", – говорит журналист.

В то же время Сотник выразил мнение, что с точки зрения экономики эта российская "пещера" долго не протянет, ведь в этой сфере в РФ страшная деградация. По словам журналиста, всё, что остается Путину – это и дальше накачивать агрессивную милитаристскую риторику. Сотник отмечает, что российский диктатор будет всё больше угрожать Западу и однажды совершит вторжение.

"Как это будет происходить, даже не представляю. Потому что и сейчас для меня это кажется каким-то безумием. Но однажды это просто произойдет – обыденно, и станет частью новостной ленты. А дальше – посмотрим, как это всё будет происходить и развиваться. Остается открытым вопрос о том, надолго ли хватит России, когда Путин нажмет на кнопку, каков будет ответ и в каких масштабах", – подытожил Сотник.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ранее Центурион раскрыл планы РФ на 2024-й год. По его словам, оккупанты попытаются захватить еще большую территорию. Он отметил, что весь 2024-й год будет для Кремля периодом содержания тех территорий Украины, которые они уже оккупировали, и попыток захватить еще больше.

Также Александр Сотник оценил шансы Путина вести долгую войну. Он отметил, что Украина нужна РФ как "кормовая база, чтобы отжать и превратить в такое же болото", считает Александр Сотник.

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