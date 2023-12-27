УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"В Кремле противостояние 2-х башен": журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ

Алёна Воронина
27 декабря 2023, 16:00
Глава Кремля планирует править в РФ, пока он жив. Но в Кремле уже началась подковерная возня двух бригад.
'В Кремле противостояние 2-х башен': журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ
Журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Российкий диктатор Владимир Путин не готовит себе преемников, ведь планирует быть у власти в стране-агрессоре России, пока он жив. Но в Кремле сформировалась подковерная борьба двух групп. Об этом рассказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду.

"Путин будет пожизненным, поэтому он не собирается готовить себе преемников. Если он будет 100 лет жить, столько же и будет править. Путин не живет в парадигме преемника – на эту роль до сих пор никого нет, потому что Путин не позволял появляться такой фигуре. Преемники готовы были появиться, но он их всех убрал", – отмечает Сотник.

По его словам, в Кремле сейчас идет подковерная возня двух бригад (башен).

"Первая – Кириенко с Ковальчуками, а вторая – это Патрушев с Бортниковым. Вот они друг другу и противостоят. ФСБ крайне недовольна активностью Кириенко и, кстати, тем же сериалом "Слово пацана", который был заказан администрацией президента в лице Кириенко и проплачен Ковальчуком. Сам сериал снял Бондарчук, который без денег и пальцем не пошевелит. Хотя в этом "искюйстве" пещерном все такие остались", – сказал журналист.

Сотник отмечает, что пока Путин жив, он не собирается отказываться от власти в России. А жить российский диктатор хочет долго, и всё это время он планирует править в РФ.

"Путин не просто так сказал: а зачем нам планета Земля, если на ней нет России? Если на ней нет моей банды, которой я правлю. Вот тогда всё – вдребезги расколотим эту планету", – говорит журналист.

В то же время Сотник выразил мнение, что с точки зрения экономики эта российская "пещера" долго не протянет, ведь в этой сфере в РФ страшная деградация. По словам журналиста, всё, что остается Путину – это и дальше накачивать агрессивную милитаристскую риторику. Сотник отмечает, что российский диктатор будет всё больше угрожать Западу и однажды совершит вторжение.

"Как это будет происходить, даже не представляю. Потому что и сейчас для меня это кажется каким-то безумием. Но однажды это просто произойдет – обыденно, и станет частью новостной ленты. А дальше – посмотрим, как это всё будет происходить и развиваться. Остается открытым вопрос о том, надолго ли хватит России, когда Путин нажмет на кнопку, каков будет ответ и в каких масштабах", – подытожил Сотник.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ранее Центурион раскрыл планы РФ на 2024-й год. По его словам, оккупанты попытаются захватить еще большую территорию. Он отметил, что весь 2024-й год будет для Кремля периодом содержания тех территорий Украины, которые они уже оккупировали, и попыток захватить еще больше.

Также Александр Сотник оценил шансы Путина вести долгую войну. Он отметил, что Украина нужна РФ как "кормовая база, чтобы отжать и превратить в такое же болото", считает Александр Сотник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Владимир Путин Александр Сотник
Реклама

Главное за день

Пенсионеры и учителя могут остаться без денег: задержка будет из-за отсутствия помощи - FT

Пенсионеры и учителя могут остаться без денег: задержка будет из-за отсутствия помощи - FT

16:51 Деньги
11 миллионов в "серой зоне": в Минфине объяснили, ударит ли по экономике призыв 500 тысяч человек

11 миллионов в "серой зоне": в Минфине объяснили, ударит ли по экономике призыв 500 тысяч человек

16:47 Украина
Расстрел пленных бойцов ВСУ: в прокуратуре рассказали о преступлении РФ

Расстрел пленных бойцов ВСУ: в прокуратуре рассказали о преступлении РФ

16:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:00

"Мы выиграем эту ужасную войну": Черник оценил ситуацию возле Марьинки

16:51

Пенсионеры и учителя могут остаться без денег: задержка будет из-за отсутствия помощи - FT

16:47

11 миллионов в "серой зоне": в Минфине объяснили, ударит ли по экономике призыв 500 тысяч человек

16:27

Расстрел пленных бойцов ВСУ: в прокуратуре рассказали о преступлении РФ

16:04

Может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий: Данилов дал однозначный ответ

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – СотникПутин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник
16:00

"В Кремле противостояние 2-х башен": журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФВидео

15:40

"Страсти и новые знакомства": астролог раскрыл, что принесет январь 2024 годаВидео

15:23

Лишь единицы найдут 3 ошибки на картинке: нужно разгадать загадку за 8 секунд

15:20

Этот антивозрастной макияж снесет вам крышу: эксперт показала, как выглядеть моложе

Реклама
15:03

"Лучшие дни": астролог рассказал, что необходимо сделать 11 и 13 января 2024 годаВидео

14:55

Крым стал "ахилесовой пятой для Путина": аналитик BILD назвал 4 причины

14:54

Весь год будет счастливым и здоровым: что нужно сделать 28 декабря

14:54

Блокпосты на улицах: в ВСУ назвали, кому не будут выдавать повестки

14:40

LOBODA с детский хором спела известную украинскую песнюВидео

14:20

Женщина показала способ, как разморозить лобовое стекло автомобиля за секундыВидео

14:16

Гороскоп на завтра 27 декабря: Рыбам - много внимания, Тельцу - внезапный плыл денег

13:57

Это доводит кошку до безумия: эксперт рассказала, почему коты любят коробкиВидео

13:56

Военное преступление РФ: оккупанты расстреляли пленных украинских десантников

13:37

Хватит на дольше: что умные хозяйки подсыпают в бутылку с моющим средством

13:11

Маша Ефросинина в образе Оли Поляковой перещеголяла звездную блондинку

Реклама
13:07

Россияне захватили несколько позиций: ситуация на фронте осложняется - офицер ВСУ

12:58

Не обошлось без жертв: в ВМСУ раскрыли детали уничтожения БДК Новочеркасск

12:40

Опасная находка на елке: в Сети предупреждают о коричневом коме с насекомыми

12:11

Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала дату

12:04

Уступки РФ: в ФРГ оскандалились призывом к Украине смириться с потерей земель

11:56

Jerry Heil показала тяжелую реабилитацию после ужасного падения

11:36

Законопроект о мобилизации отправят на доработку: в Forbes раскрыли детали

11:29

"Защитить друг друга": король Чарльз обратился к своим поданным и вспомнил войнуВидео

11:25

Чем отстирать даже самые страшные кухонные прихватки: это средство есть у каждого

11:09

"Кремль держит ракеты до весны": Жданов объяснил, что задумала Россия

11:07

"Сохранит тепло в доме": женщина показала гениальный лайфхак, как утеплить окнаВидео

11:02

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Змеям - покупки, Быкам - сложный выбор

10:59

РФ бросает резервы на штурм: ВСУ "покрошили" тысячи россиян на 4-х направлениях

10:49

Только гении успеют за 6 секунд: оптическая иллюзия для тех, у кого отличное зрение

10:48

Жена Остапчука после платной встречи с фанатами засветила браслет за 25 тысяч гривен

10:42

Атаки на БДК "Новочеркасск": в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

10:23

Конец войны в 2024 году: журналист назвал предупредил о плохом сценарии

10:00

2024-й год может быть еще тяжелее – генерал Тарнавский

09:46

"Есть запас прочности и дурного мяса": Сотник оценил шансы Путина вести долгую войнуВидео

09:44

Бои за Авдеевку: генерал прокомментировал возможность вывода войск ВСУ

Реклама
09:44

Поздравления с Новым Годом 2024 - в прозе, стихах и оригинальные картинки

09:04

ВСУ все еще удерживают часть города: Данилов рассказал о ситуации в Марьинке

08:59

РФ атаковала дронами Юг Украины: есть погибший и раненыеФото

08:48

Они собрались воевать до концамнение

08:30

Гороскоп на январь-2024 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

08:23

Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине: в ISW раскрыли детали

08:17

Ночная атака "Шахедов": дроны сбивали в 8 украинских областях

08:03

Церковный праздник 28 декабря: почему не стоит тратить много денег на продукты

07:57

20 процентов российского флота уже нет - Данилов

07:30

Путин не готов к переговорам: Данилов объяснил, зачем запускаются фейки

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять