Уступки РФ: в ФРГ оскандалились призывом к Украине смириться с потерей земель

Для перемирия Украине нужно принять временную потерю контроля над некоторыми территориями, считает Михаэль Кречмер.

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Михаэль Кречмер сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред: Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот

Украине стоит смириться с временной потерей территорий ради перемирия в войне с РФ, заявил премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

По его словам, правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня", пишет Spiegel.

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других больших войнах, пришло время для финального решения ", – говорит немецкий политик.

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Вместе с тем он высказал идею о необходимости "разворота" в политике Германии в отношении России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – добавил Кречмер.

Ранее Виктор Орбан назвал войну в Украине "операцией" и разразился угрозой. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей пресс-конференции в Будапеште заявил, что "когда Россия объявит войну, тогда и будет война".

Напомним, Орбан ранее признался, что Венгрия разблокирует 50 млрд для Украины, если Евросоюз разморозит всю сумму из 30 миллиардов евро, которую Брюссель должен выделить Будапешту. Дескать, Венгрия должна забрать то, что ей принадлежит.

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