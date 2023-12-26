"Попытаются захватить еще большую территорию": журналист раскрыл планы РФ на 2024-й год

В следующем году россияне будут пытаться удержать оккупированные территории и продвинуться вперед. Также Путин будет надеяться на приход Трампа к власти в США.

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Журналист спрогнозировал планы РФ на 2024-й год/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ, скрин

Весь 2024-й год будет для Кремля периодом удерживания тех территорий Украины, которые они уже оккупировали, и попыток захватить еще больше. Также российский диктатор Владимир Путин будет надеяться на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, ведь Трамп для Путина – это просто спасение.

Страна-агрессор Россия не собирается останавливаться, они планируют воевать против Украины и дальше. Такое мнение высказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду.

"Моя аналитика, которая базируется на информации из новостной ленты и других сведениях, показывает, что Кремль и в дальнейшем будет удерживать власть. Вот недавно состоялась коллегия Минобороны, где присутствовал Путин. Риторика и настроение этих рож показали, что они собрались воевать до конца. Их главная задача – завоевать, забрать и подчинить себе Украину, а после этого готовиться к схватке с НАТО. Они не собираются останавливаться и пойдут дальше. Это же братва", – отметил Сотник.

По его словам, весь 2024 год российские оккупанты будут пытаться удержать те территории, которые уже захватили, и попытаются захватить еще больше территорий.

"Как говорит Путин: потихоньку, кишки на кулак наматываем дальше. Выяснилось, что это действенная стратегия, к которой Запад оказался не готов – все растерялись. Россия взяла курс на стратегию войны надолго, на изматывание. Причем это "намотка кишок" не только украинцев, но и кошельков и терпения тех же европейцев с американцами", – говорит журналист.

Сотник отмечает, что для российского диктатора Владимира Путина и его окружения важно в следующем году удержать экономику страны-агрессора России, которая уже сыплется, но пока держится. А вот "мяса", которое можно бросать на войну против Украины, в РФ еще достаточно, говорит журналист.

Также Сотник объяснил, почему, по его мнению, России удалось так долго продержаться даже в условиях действия санкций. Он подчеркнул, что в РФ работают схемы, которые помогают стране-агрессору обойти санкции.

"Почему так долго удается продержаться? Потому что работают схемы. Санкции и рестрикции не имеют нужного эффекта, поскольку опыт схематозников и мошенников позволяет им с помощью хитроумных схем уклоняться от болезненных ударов. И здесь Путину удалось получить очень хорошую фору в виде усиления сотрудничества с постсоветскими схематозниками – с Казахстаном и другими странами. Подобные меры позволяют удерживать ситуацию", – сказал журналист.

При этом журналист отмечает, что Путин надеется на победу Трампа на выборах в США в следующем году.

"В 2024 году они будут пытаться держаться и дальше, параллельно удерживая то, что завоевали, и пытаться своей болотной жидкостью растекаться по Украине и ждать Трампа. А Трамп для Путина – это просто спасение", – отметил Сотник.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский собрал военное руководство на Ставку – обсудили план войны на 2024 год. Зеленский отметил, что отдельное внимание уделено производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

Также ранее журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, когда завершится война России против Украины. Сотник считает, что война будет идти столько, сколько продержится Российская Федерация с Путиным.

Напомним, ранее стало известно, кто не подлежит призыву в ВСУ согласно новому законопроекту о мобилизации. Ряд категорий украинцев не будет подлежать мобилизации.

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