Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

Ряд категорий украинцев не будет подлежать мобилизации.

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В Раду внесли законопроект относительно мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В понедельник, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Сам проект закона пока недоступен, однако пояснительная записка содержит положения, которые предлагаются данным документом.

Главред уже писал об основных изменениях, которые предлагается внести в процесс мобилизации в Украине. Читайте материал: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Также законопроектом предлагается уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Какие категории мужчин не будут подлежать призыву

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют:

лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

лица с инвалидностью I или II группы, признанные судом недееспособными;

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи);

члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятых постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи);

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременные женщины.

Согласно законопроекту также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее приобретенной по одной специальности (профессии), а также докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Проект закона также определяет, что не подлежат призыву на службу военнообязанные в течение двух лет с момента увольнения со службы в запас, проходившие военную службу во время действия правового режима военного положения.

Также в эту категорию входят лица, прошедшие службу и освобожденные через плен, с возможностью в будущем быть призванными по собственному желанию.

Некоторые военнообязанные, освобожденные от срочной службы во время военного положения, не подлежат призыву на службу в течение шести месяцев во время мобилизации.

Также действующие народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют право на отсрочку от призыва.

В то же время, проект закона определяет, что государственные служащие, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры не имеют права на отсрочку от призыва.

Как сообщал Главред, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч человек не произойдет в ближайшее время.

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