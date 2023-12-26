УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

Анна Ярославская
26 декабря 2023, 11:21
Ряд категорий украинцев не будет подлежать мобилизации.
Верховная Рада Украины, призыв, мобилизация
В Раду внесли законопроект относительно мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В понедельник, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Сам проект закона пока недоступен, однако пояснительная записка содержит положения, которые предлагаются данным документом.

Главред уже писал об основных изменениях, которые предлагается внести в процесс мобилизации в Украине. Читайте материал: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Также законопроектом предлагается уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации.

видео дня

Какие категории мужчин не будут подлежать призыву

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют:

  • лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • лица с инвалидностью I или II группы, признанные судом недееспособными;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи);
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятых постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи);
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • беременные женщины.

Согласно законопроекту также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее приобретенной по одной специальности (профессии), а также докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;
  • педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Проект закона также определяет, что не подлежат призыву на службу военнообязанные в течение двух лет с момента увольнения со службы в запас, проходившие военную службу во время действия правового режима военного положения.

Также в эту категорию входят лица, прошедшие службу и освобожденные через плен, с возможностью в будущем быть призванными по собственному желанию.

Некоторые военнообязанные, освобожденные от срочной службы во время военного положения, не подлежат призыву на службу в течение шести месяцев во время мобилизации.

Также действующие народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют право на отсрочку от призыва.

В то же время, проект закона определяет, что государственные служащие, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры не имеют права на отсрочку от призыва.

Как сообщал Главред, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч человек не произойдет в ближайшее время.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

11:21 Украина
Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

10:45 Украина
Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать лица с инвалидностью

Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать лица с инвалидностью

10:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:53

В российском "Слове пацана" снялся настоящий убийца, которого искали 12 лет

11:48

На борту были "Шахеды": новые подробности удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии

11:31

Как замариновать лук в домашних условиях: копеечная добавка есть на каждой кухне

11:23

Уничтожены десятки единиц техники: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

11:21

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Лошадям - экономить, Козы - получать желаемое

В Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль НовочеркасскВ Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск
11:21

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

10:45

Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

10:31

Удар по кораблю "Новочеркасск": в Воздушных силах заявили о спланированной операции

10:28

Закон о мобилизации: что нужно знатьмнение

Реклама
10:28

Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать лица с инвалидностьюФото

10:20

Масштабный скандал в украинском шоу бизнесе: организатор украл средства у многих артистов

10:07

Гороскоп на завтра 27 декабря 2023: Телец - простите любимого, Весы - готовьтесь к океану любви

09:53

Три страны в Европе готовы заплатить украинцам за возвращение домой: кто получит 5300 евро

09:42

"Гибель 108 украинских военных под Авдеевкой": в ВСУ опровергли информацию

09:08

Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

09:03

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

08:47

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: в Генштабе раскрыли последствия

08:30

Церковный праздник 27 декабря: почему не стоит выходить в этот день на улицу

08:30

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из РоссииЭксклюзив

08:10

Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путинамнение

Реклама
07:59

"Взрыв в Киеве видно было": у россиян - истерика из-за удара по "Новочеркасску"

07:50

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

06:35

Только единицы увидят ошибку за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

06:10

Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войнемнение

05:30

Как отбелить тюль от желтизны и серости: простой способ, о котором многие забыли

04:38

Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

03:30

Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

02:42

Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

02:12

Это работает до сих пор: зачем советские хозяйки натирали яйца растительным маслом

01:40

Когда нужно удалять зуб мудрости: 4 причины, о которых стоит знать каждому

25 декабря, понедельник
23:30

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

22:49

ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

22:39

Как правильно пить шампанское на Новый год, чтобы привлечь богатство и успех

22:16

Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

21:49

Украине грозит дефицит солдат, но не из-за демобилизации - полковник СБУ

21:30

Зеленский – о сокрушении 5 боевых самолетов РФ: пусть летчики врага сделают выбор

21:26

Зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки

21:14

Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак

20:53

РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку: бросает в бой всю технику в плохую погоду

20:47

Потап признался, когда на самом деле планирует вернуться в Украину

Реклама
20:37

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрыли три пункта пропуска: в очереди более 3400 грузовиков

20:07

Бои за Авдеевку: в ВСУ оценили угрозу окружения города

19:42

У росавиации - "черная полоса": РФ потеряла почти пятую часть парка Су-34

19:30

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список

19:10

Воздушный бой в ночь на Рождествомнение

19:09

Лунный календарь 26 декабря 2023: спутник укажет, можно ли стричься и краситься в этот день

18:53

Пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук

18:45

"Бои за Марьинку продолжаются": в ВСУ опровергли заявления Шойгу и Путина

18:44

Лукашенко пророчит "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять