В ТЦК по электронке и мобилизация за границей: Умеров раскрыл главные изменения

Минобороны работает над техническими решениями, подчеркнул Рустем Умеров.

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Рустем Умеров рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости появиться в ТЦК с помощью электронных оповещений, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учитывать. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - рассказал министр обороны в интервью "Суспильному".

Вместе с тем, по его словам, извещения будут получать также мужчины, находящиеся за границей.

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"Если мы уже примем решение по категориям, приглашения отправим всем", - подчеркнул министр.

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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