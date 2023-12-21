Мобилизация в ВСУ "за границей": в Минобороны уточнили слова Умерова

Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

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Умеров приглашал всех украинцев присоединиться к ВСУ, но не говорил о санкциях против них - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр обороны Рустем Умеров призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам Украины. Вопрос о санкциях или юридическом давлении в отношении мужчин, которые покинули территорию государства, на данный момент не рассматривается. Об этом заявил начальник управления печати и информации ведомства Илларион Павлюк.

Как сообщает Интерфакс-Украина, министр обороны призвал всех украинцев, где бы они ни были, присоединиться к Силам обороны. Речь идет, в том числе, и о тех, кто уехал за границу.

"Министр призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Оттого, что вы не получили повестку, не исчезла угроза Украине. Касается ли это тех украинцев, которые находятся за границей? Безусловно. Защищать страну во время войны - конституционная обязанность всех граждан. Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас в повестке дня этого нет", - сказал Павлюк. видео дня

Также он добавил, что в интервью Умерова западным СМИ "были смещены акценты". Он говорил о необходимости донести до граждан Украины за границей, как важно, чтобы они присоединялись к войскам.

"Впрочем, еще раз о важном: повестка - это лишь сообщение гражданину, что он нужен государству для защиты. С этой точки зрения удивительно ждать личного приглашения к концу второго года полномасштабного нашествия. Слышали о войне в Украине? Считайте, что вы приглашены. Идите уже. Идите, как пошли все те, кто стоял в очередях у военнослужащих в феврале 22-го", - подчеркнул Александр Павлюк.

Мобилизация украинцев "за границей"

Министр обороны Рустем Умеров ранее дал интервью западным СМИ – телеканалу WELT TV, а также газетам Bild и Politico. Журналисты немецкого Welt написали, что мужчины-украинцы в возрасте 25-60 лет, которые живут в Германии, должны явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним применят санкции.

Они привели следующую цитату Умерова:

"Украинцы, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны усилить украинскую армию в следующем году. По словам министра обороны, к тем, кто не выполнит это требование, будут применены санкции".

Как утверждают журналисты, Умеров заявлял о "приглашении", но якобы четко дал понять, что за ним последуют и санкции.

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