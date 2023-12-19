Рекрутинг и мобилизация в ВСУ: в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию

Минобороны Украины разъяснило, как будет работать рекрутинг в Вооруженные силы.

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Станет ли рекрутинг в ВСУ альтернативой мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мобилизация и рекрутинг в Вооруженные Силы Украины - это две разные концепции, которые вызывают определенное недоразумение среди граждан. По словам представителя Министерства обороны Украины, Иллариона Павлюка, рекрутинг является сервисом для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ. Об этом Павлюк рассказал в эфире Радио Свобода.

"В целом есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это до кучи или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", - сказал представитель.

Он пояснил, что рекрутинг предоставляет возможность украинцам, которые хотят служить добровольно, выбирать специальности и условия, выгодные именно для них. Важно понимать, что рекрутинг не исключает мобилизации, а обе системы могут существовать параллельно.

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"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит теперь пойдут воевать только те, кто хотят. Важно понимать, что защищать страну - это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в войско, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", - пояснил Павлюк.

Оценивать эффективность рекрутинга планируют через два месяца. Первые этапы уже показали заинтересованность граждан и Минобороны ожидает увеличения количества добровольцев, которые действительно выйдут на службу.

Напомним, депутат Безуглая обнародовала наработки законопроекта относительно рекрутинга, мобилизации и прохождения военной службы. В нем предполагается привлечение женщин к военному учету и базовой подготовки. Они также могут служить во время военного положения, но на боевых должностях по собственному желанию.

Также в черновике законопроекта перечислены категории граждан, которые теряют право на отсрочку. Среди них полицейские, работники БЕБ и Государственной пенитенциарной службы.

Как сообщал Главред, Валерий Залужный считает, что нужно вернуться к предыдущей системе мобилизации в Украине. Его не устраивают специалисты, которые занимаются этим сейчас.

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