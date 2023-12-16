В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации и раскрыли главные изменения

В Украине изменят подходы к подготовке военнообязанных, подчеркнул Рустем Умеров.

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Рустем Умеров сделал заявление о мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга, заявил министр обороны Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что ожидает от местных властей еще большего содействия мобилизационной работе. Такое заявление глава Минобороны сделал в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

"Это о защите нашей страны. Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", - сказал министр.

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В ходе заседания Умеров очертил ключевые направления работы с местными властями. В частности, в фокусе - строительство фортификационных сооружений.

"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: Враг активно работает над дискредитацией Украины - снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, будто Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", - призвал Умеров.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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