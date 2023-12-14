В Украине разрабатывают новый законопроект о мобилизации.

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Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины разрабатывают новый законопроект о мобилизации. Теперь в состав ВСУ планируют призвать и сотрудников сферы образования. Однако не всех. Мобилизацией планируют затронуть тех, кто работает на неполную ставку. Об этом сообщили в редакции "Фокус".

Мобилизация педагогов

Глава Комитета Совета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак при этом убежден, что забирать на войну учителей, врачей и других важных специалистов не совсем правильно. По его мнению, от призыва должны быть "защищены" как минимум те, кто работает на 0,75 ставки. Этот показатель указывает на основное место работы и то, что человек, в первую очередь, преподаватель.

Что говорит адвокат

По словам адвоката в сфере военного права Евгений Зурнаджи, этот закон, если его примут, нанесет конкретный удар по сфере образования. Всё дело в том, что для получения аккредитации, учебное учреждение должно иметь определенный штат докторов и кандидатов наук.

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Следственно, многие Учреждения высшего образования таким образом оказываются в зоне риска потери аккредитации из-за потери важных кадров во время мобилизации преподавателей.

Однако при этом, для кого-то такой исход событий будет даже выгодным. Ведь некоторые преподаватели смогут перейти с 0,25 ставки на полную.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине уже почти два года продолжается война с Россией, соответственно - действует военное положение и проходит мобилизация. Однако соотношение тех, кто в тылу и тех, кто в военной форме - должно существенно измениться. Такую мысль высказал экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Также, эксперт и ветеран сказал, что в Украине нужно мобилизовать 100 тысяч украинцев. Для этого нужно уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.

Помимо прочего, в Международный день волонтеров, народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая высказала предложение отправить всех волонтеров Украины, включая женщин, на фронт.

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