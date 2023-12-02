"Закручивание гаек" необходимо: эксперт рассказал, сколько людей надо мобилизовать

Пополнение рядов ВСУ будет происходить и в 2024 году.

https://glavred.info/ukraine/zakruchivanie-gaek-neobhodimo-ekspert-rasskazal-skolko-lyudey-nado-mobilizovat-10521628.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказал, скольких людей придется взять в оборону / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 ОМБ

В Украине уже почти два года продолжается война с Россией, соответственно - действует военное положение и проходит мобилизация. Однако соотношение тех, кто в тылу и тех, кто в военной форме - должно существенно измениться. Такую мысль высказал экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Военный эксперт считает, что в ВСУ необходимо мобилизовать как минимум 500 000 людей на протяжении 2024 года.

По словам военного эксперта, он не является приверженником фразы "служить будут все", поскольку в Украине нет такой потребности. Однако при этом, Дикий считает, что мобилизовать необходимо ещё как минимум полмиллиона человек, желательно - в первом полугодии и иметь миллион в реальном резерве.

видео дня

"Это и необходимо, и абсолютно реально. И на самом деле эти цифры очень далеки от "служат все". По моему мнению, без решения проблемы большой мобилизации наши шансы на победу крайне малы, если вообще сохраняются. Есть вещи, которые не компенсируются ничем другим, чем просто количеством личного состава. Если же мы решим эту проблему, то это уже минимум половина победы, при этом со второй половиной - железом, нам хоть как-то помогают союзники, хотя и мы также сами имеем что улучшить. А вот набрать людей нам никто и никогда не поможет, это сугубо наша задача. И задача именно для тыла", - говорит Дикий.

Он уверен - Украине необходимо в тылу кардинально изменить свое отношение к мобилизации и начать это отношение демонстрировать, в то же время государство должно в ответ услышат советы общества о тех шагах, которые должны проделываться навстречу каждому мобилизованному.

"Ну и без жестких и непопулярных мер не обойтись, "закручивание гаек" также является необходимым и оправданным", - добавил эксперт.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине изменят подходы к мобилизации. В частности, такие изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и других вопросов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении после проведения Ставки Верховного Главнокомандующего 1 декабря. Глава государства отметил, что в этой сфере нужны изменения.

Также могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

Официально действие военного положения и мобилизация в Украине продлили ещё на 90 суток - до 14 февраля 2024 года. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.