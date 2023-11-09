Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлили еще на 90 суток.
В Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский подписал законы №10211 и №10212. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.
Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду проект закона. Он предусматривал продление действия военного положения и мобилизации на 90 суток.
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8 ноября стало известно о том, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине. "За" проголосовали 329 и 322 депутата соответственно.
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