В Верховной Раде Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации.

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Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Сегодня, 8 ноября, депутаты Верховной Рады девятый раз проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, парламент в количестве 329 и 322 голосов поддержал законы №10211 и №10212 соответсвенно. Военное положение и мобилизацию, согласно принятым решениям, продлили ещё на 90 дней - с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине / t.me/yzheleznyak

Военное положение в Украине огласили сразу после начала полномастшабного вторжения россии 24 февраля 2022 года. В тот же день была оглашена всеобщая мобилизация, которая предполагает призыв на службу всех военнообязанных от 18 до 60 лет. Исключением являются граждане с законными основаниями для отсрочки.

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Напомним, в Украине активно обсуждается вопрос проведения выборов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не поддерживает эту идею, поскольку этот вопрос "сейчас не ко времени".

Помимо прочего, на фоне разговоров о членстве Украины в Евросоюзе, в Еврокомиссии предлагают начать переговоры с Киевом о вступлении только после выполнения четырех условий.

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