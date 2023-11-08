Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Сегодня, 8 ноября, депутаты Верховной Рады девятый раз проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, парламент в количестве 329 и 322 голосов поддержал законы №10211 и №10212 соответсвенно. Военное положение и мобилизацию, согласно принятым решениям, продлили ещё на 90 дней - с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.
Военное положение в Украине огласили сразу после начала полномастшабного вторжения россии 24 февраля 2022 года. В тот же день была оглашена всеобщая мобилизация, которая предполагает призыв на службу всех военнообязанных от 18 до 60 лет. Исключением являются граждане с законными основаниями для отсрочки.
Напомним, в Украине активно обсуждается вопрос проведения выборов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не поддерживает эту идею, поскольку этот вопрос "сейчас не ко времени".
Помимо прочего, на фоне разговоров о членстве Украины в Евросоюзе, в Еврокомиссии предлагают начать переговоры с Киевом о вступлении только после выполнения четырех условий.
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