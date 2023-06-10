Рада проголосовала за увеличение отпуска военным: все подробности

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение отпуска украинским военным до 40 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За законопроект №9378 проголосовало 270 народных депутатов. Таким образом каждому военному предоставляется отпуск 30 дней и дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам или другим важным причинам.
Основной отпуск будет разделен на три части в год и не будет предоставлен более чем на 10 дней. При этом пойти в отпуск украинские защитники смогут лишь при условии отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих.
Стоит отметить, что 10 дней дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам или другим причинам будет предоставлен с сохранением зарплаты.
Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.
Доплаты военным
Напомним, что в Верховную Раду внесли проект постановления, который временно блокирует возврат выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Инициатором проекта постановления является депутат от партии "Голос".
Позже в Генштабе сделали важное заявление, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.
В Национальном банке Украины против возвращения украинским военным доплат в 30 тысяч гривен. Там отметили, что подобное может помешать переговорам с МВФ.
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