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30 тысяч гривен военным: в НБУ против возврата доплат защитникам

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2023, 21:32 обновлено 27 апреля, 21:49
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В Нацбанке убеждены, что возвращение доплат военным может помешать переговорам с МВФ.
ВСУ, деньги
НБУ не поддерживает возврат доплат военным / Коллаж фото УНИАН, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В Национальном банке Украины не поддерживают возвращение украинским военным доплат в 30 тысяч гривен. Там отметили, что подобное может помешать переговорам с МВФ. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что в случае возврата выплат, расходы бюджете нужно будет увеличить на 100-120 миллиардов гривен.

"Оно (предложение - Главред) не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами ... Все понимают - стейкхолдеры и участники переговорного процесса, - что реализация этого решения достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках меморандума с МВФ", - сказал Пышный.

видео дня

Он отметил, что НБУ "остается приверженным" договоренностям Украины с МВФ, а об увеличении бюджетных расходов в договоренностях речь не идет.

Выплаты военным 30 тысяч

Напомним, Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

19 апреля необходимость возвращение доплат прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что солдат, несущий службу в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным.

Смотрите видео о том, почему доплаты военным не вернули:

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