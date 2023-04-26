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Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2023, 23:35 обновлено 26 апреля, 23:38
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В конце мая курс доллара может повыситься до 40 грн/долл. Эксперт считает это пессимистичным прогнозом.
доллар, обмен валют
Доллар может повыситься до 40 грн/долл / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине курс доллара снова подскочит до 40 грн/долл. Такой скачок может произойти уже в конце весны. Об этом заявил экономический эксперт Сергей Фурса, сообщает Obozrevatel.

Такой сценарий эксперт называет пессимистичным. Подобный скачок может произойти в случае срыва зерновой сделки или в случае ухудшения ситуации на фронте.

Однако эксперт верит в более оптимистичный прогноз, когда доллар будет колебаться на уровне 36,6 грн.

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"Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-то давления на гривну просто нет", - сказал Фурса.

В длительной перспективе стоимость валюты зависит от международной поддержки Запада. Сейчас они финансируют расходы большей части бюджета и поставляют в Украину валюту, что помогает удержать рыночные колебания.

Фурса также акцентировал на том, что украинская гривна не укрепится до тех пор, пока в стране не закончится война, а оккупированные территории не будут освобождены.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео о том, будет ли укрепление украинской гривны и когда:

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