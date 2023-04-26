Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

В Украине курс доллара снова подскочит до 40 грн/долл. Такой скачок может произойти уже в конце весны. Об этом заявил экономический эксперт Сергей Фурса, сообщает Obozrevatel.
Такой сценарий эксперт называет пессимистичным. Подобный скачок может произойти в случае срыва зерновой сделки или в случае ухудшения ситуации на фронте.
Однако эксперт верит в более оптимистичный прогноз, когда доллар будет колебаться на уровне 36,6 грн.
"Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-то давления на гривну просто нет", - сказал Фурса.
В длительной перспективе стоимость валюты зависит от международной поддержки Запада. Сейчас они финансируют расходы большей части бюджета и поставляют в Украину валюту, что помогает удержать рыночные колебания.
Фурса также акцентировал на том, что украинская гривна не укрепится до тех пор, пока в стране не закончится война, а оккупированные территории не будут освобождены.
Курс доллара в Украине
Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.
Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
Смотрите видео о том, будет ли укрепление украинской гривны и когда:
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