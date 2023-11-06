Зеленский: Сейчас время для войны, а не для выборов

Сейчас не время вбросов, которые осуществляет Россия, подчеркнул Зеленский.

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СМИ неоднократно писали, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов / коллаж Главреда. Фото: Facebook Владимир Зеленский, informator.ua

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею проведения выборов в условиях военного положения. В вечернем обращении от 6 ноября сказал, что этот вопрос "сейчас не ко времени".

По словам Зеленского, должны прекратиться волны с "любыми вещами, которые раскалывают политически". Президент, в частности, отметил, что сейчас власти должны прежде всего заниматься обороной и фронтом.

"Мы должны определиться, что сейчас - время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", - сказал он. видео дня

Это нужно, чтобы не оставалось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины, добавил Зеленский.

"Мое личное отношение и призыв - так же, как 24 февраля, заботиться о нашем государстве, о его защите, об уничтожении оккупанта и о воле Украины, которая приобретается сейчас в боях ради Украины", - подытожил он.

Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский активно изучает возможность проведения президентских выборов весной. Об этом 3 ноября сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, правительство Украины оставляет открытой возможность проведения выборов. Вместе с тем анализируются все аспекты, касающиеся этого вопроса. Учитывая сложную ситуацию в Украине, правительство обдумывает последствия проведения выборов во время войны с Россией.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что президент такое решение уже одобрил - президентские выборы якобы пройдут в марте 2024 года.

Напомним, согласно Конституции Украины проведение выборов в условиях действия военного положения запрещается. Поэтому для "разблокирования" этой инициативы властям необходимо будет внести все необходимые изменения в законодательство и обезопасить всех участников избирательного процесса.

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