Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФ

После недавнего удара по судостроительному заводу "Залив" в оккупированном Крыму, корабль "Аскольд" получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

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В ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФ / Коллаж Главред, фото: https://t.me/Tsaplienko

В ВСУ подтвердили поражение российского корабля "Аскольд" во временно оккупированном городе Керчь в Крыму. Об это говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Подтверждено. Российский ракетоноситель "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждения в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и возможно не подлежит ремонту.

видео дня

Смотрите видео поражения российского корабля Аскольд во временно оккупированной Керчи:

Скриншот

"Вооруженные Силы Украины повторяют, что Крым - это Украина. А россияне не скроются нигде", - резюмировали в сообщении Страткома ВСУ.

Удары по оккупированному Россией Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил новые детали относительно удара по судостроительному заводу во временно оккупированной Керчи в субботу, 4 ноября. Во время атаки был поврежден российский ракетный корабль "Аскольд", который является новым и еще не включенным в состав флота.

В то же время, журналисты "Схем" в своем Telegram показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки военных ВСУ. На снимках Planet Labs за 5 ноября видно место удара на заводе "Залив" и военное судно, которое имеет повреждения.

Также, генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных сил ВСУ, подтвердил, что украинские военные атаковали один из самых современных кораблей российского Черноморского флота, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

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