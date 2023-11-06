Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФ

В ВСУ подтвердили поражение российского корабля "Аскольд" во временно оккупированном городе Керчь в Крыму. Об это говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций ВСУ.
"Подтверждено. Российский ракетоноситель "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждения в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и возможно не подлежит ремонту.
Смотрите видео поражения российского корабля Аскольд во временно оккупированной Керчи:
"Вооруженные Силы Украины повторяют, что Крым - это Украина. А россияне не скроются нигде", - резюмировали в сообщении Страткома ВСУ.
Удары по оккупированному Россией Крыму
Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил новые детали относительно удара по судостроительному заводу во временно оккупированной Керчи в субботу, 4 ноября. Во время атаки был поврежден российский ракетный корабль "Аскольд", который является новым и еще не включенным в состав флота.
В то же время, журналисты "Схем" в своем Telegram показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки военных ВСУ. На снимках Planet Labs за 5 ноября видно место удара на заводе "Залив" и военное судно, которое имеет повреждения.
Также, генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных сил ВСУ, подтвердил, что украинские военные атаковали один из самых современных кораблей российского Черноморского флота, который является носителем крылатых ракет "Калибр".
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