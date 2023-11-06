Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по судостроительному заводу во временно оккупированной Керчи в субботу, 4 ноября.
Пораженный во время атаки российский ракетный корабль Аскольд является сверхновым и еще не был принят в состав флота, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
"Учитывая то, что этот корабль еще не был принят в состав флота, то это сверхновый корабль. Это серия называется Каракурт, один из них знаком — это Циклон, который был принят в состав меньше полгода назад, и еще два корабля были на достройке — это Амур и Аскольд", — рассказал представитель ВМСУ.
По его словам, пораженный корабль оккупантов РФ с элементами технологии Stealth. Он имел восемь шахт для запуска крылатых ракет и одной из особенностей этого корабля является наличие установок морского типа Панциря С-1 — это система ПВО корабля.
"Тем не менее, к нему Россия была вынуждена вернуться после того как в 2014 году из-за санкций, наложенных Украиной, они прекратили получать двигатели, которые производились в Николаеве на заводе Заря", — добавил Плетенчук.
Удар по оккупантам РФ в Керчи
Напомним, в субботу 4 ноября мощные взрывы прогремели в Крыму: стало известно о попадании в корабль РФ. В Керчи была атака на судостроительный зваод, под удар попал корабль оккупантов. "Очевидцы рассказывают нам, что судостроительный завод в Керчи атаковал беспилотник, похожий на Ту-141 "Стриж" - был слышен реактивный рёв", - говорится в сообщении.
Позднее стали известны детали удара по кораблю РФ в Керчи. В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ проекта 22800 Каракурт. "Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи", - говорится в сообщении.
Ранее в ISW оценили последствия для оккупантов удара по Керчи: Ракетный удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи. При этом степень повреждений корабля пока неясна.
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