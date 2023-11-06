Мощный удар ВСУ по Керчи: в ISW оценили последствия для оккупантов

Ракетный удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи. При этом степень повреждений корабля пока неясна.

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ВСУ атаковали основное ремонтное предприятие ЧФ РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com, twitter.com/truth_hounds

В субботу, 4 ноября, украинские военные атаковали морскую и портовую инфраструктуру российских захватчиков на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили: свежие спутниковые снимки показывают, что удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи. При этом степень повреждений корабля пока неясна.

Завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, среди которых восемь - проекта 22800 "Каракурт". Однако по состоянию на этот год с верфи было спущено всего три корвета.

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Как известно, судоремонтный завод "Залив" является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным предприятием ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму после успешного удара ВСУ по "Севморзаводу" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

По словам аналитиков, масштабы убытков пока точно непонятны. По мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерба, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Тем временем общественная организация Truth Hounds опубликовала спутниковое фото корабля во временно оккупированной Керчи, в который попала украинская ракета.

"На сегодняшних снимках видно, что произошло как минимум одно видимое попадание в корабль, и для ликвидации последствий был перемещен еще один кран", – сказано в подписи к фото, сделанном 5 ноября.

Спутниковые снимки из Керчи / Фото: twitter.com/truth_hounds

Снимок, сделанный 31 октября, до ракетного удара:

Спутниковые снимки из Керчи / Фото: twitter.com/truth_hounds

Удар по Керчи - что известно

Во временно оккупированном Крыму в субботу, 4 ноября, прогремели взрывы, оккупанты объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук объяснил, что причина взрывов – ракетный удар, который нанесли украинские военные по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.

Олещук также подтвердил, что украинские воины поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота страны-агрессора России – носитель крылатых ракет "Калибр".

До этого в Сети писали, что результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Информацию о прилете по судостроительному заводу в Керчи подтверждил и Центр национального сопротивления.

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