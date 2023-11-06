Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

Можно предположить, что враг понес большие потери боекомплекта и военной техники, говорит Дмитрий Забавин.

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В Седово могли подбить вертолеты оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

В захваченном РФ Седово Донецкой области российские оккупанты вероятно ремонтировали вертолеты, куда их перебазировали с Бердянского и Луганского аэродромов, подвергшихся ударам ракетами ATACMS.

Ранее местные жители передавали информацию о перемещении вертолетов через побережье Азовского моря в направлении Новоазовска и Бердянска, рассказал Каналу 24 депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

Из этого можно сделать выводы, что эти вертолеты могли быть сосредоточены в месте попадания. При этом он не исключил, что с учетом того, какой мощный взрыв произошел в Седово, можно предположить, что враг понес большие потери боекомплекта и военной техники.

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"Так они поступали раньше в Мариуполе, когда считали, что украинская "бавовна" не может туда попасть. Но потом начали очень осторожно размещать в Мариупольском районе военную технику и боекомплект и личный состав. А сейчас оккупантам придется все это перемещать по меньшей мере в направлении Таганрога ", – добавил Забавин.

Напомним, под Мариуполем в глубоком тылу произошел сильнейший взрыв. В поселке Седово Донецкой области, который расположен на берегу Азовского моря, в небо поднялся огромный огненный столб и звучит детонация. Видео мощного взрыва уже разлетелось в Сети.

По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, на месте "прилета" была стоянка военных машин оккупантов, а также склад БК.

Ранее сообщалось о том, что войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя. Оккупанты страны-агрессора России впопыхах строят новые "оборонительные" сооружения в захваченном Мариуполе, рассказали партизаны движения Атеш.

Как сообщалось ранее, Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы, рассказал Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о 5 тысячах оккупантов.

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