Войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя – партизаны

Оккупанты страны-агрессора России впопыхах строят новые "оборонительные" сооружения в захваченном Мариуполе, рассказали партизаны движения Атеш.

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Россияне везут "зубы дракона" для строительства линий "обороны" на северо-запад от Мариуполя - Атеш / Коллаж: Главред, фото: Атеш

Украинские партизаны установили переброску российскими оккупантами в захваченном Мариуполе так называемых зубов дракона. Россияне перебрасывают их на северо-запад от города для строительства "оборонительных" укреплений.

Как сообщили партизаны Атеш, военные подразделения России в захваченном Мариуполе устроили переброску "зубов дракона". Они строят "оборонительные сооружения".

"Агенты "АТЕШ" фиксируют переброску "зубов дракона" по городу. Везут их на строительство новых оборонительных линий на северо-запад от города", - отметили партизаны. видео дня

Также они добавили, что редуты строятся в спешке.

"Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что впопыхах строят всё новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут — оборона оккупантов будет прорвана!" – подчеркивается в сообщении.

Войска РФ возят "зубы дракона" по Мариуполю

"Зубы дракона" в Мариуполе / Атеш

"Зубы дракона" в Мариуполе / Атеш

"Зубы дракона" в Мариуполе / Атеш

Ситуация в Мариуполе

Россия хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По информации чиновника, оккупанты намерены проложить путь, чтобы решить свои проблемы с логистикой. Возле села Гранитное через Кальмиус враг уже строит железнодорожный мост.

Российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя. В Сети указали на плохой уровень взаимодействия в российских оккупационных войсках.

Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы, рассказал Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о 5 тысячах оккупантов.

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