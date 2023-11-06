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РФ готовит мощные удары: генерал ВСУ назвал сроки и вероятные цели атак врага

Алексей Тесля
6 ноября 2023, 15:55
Оккупанты восстанавливают запас крылатых ракет, предупредил Игорь Романенко.
Романенко
Игорь Романенко предупредил об угрозе новых ракетных ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Оккупанты РФ ввели режим "экономии" боеголовок и восстановили запас крылатых ракет опредененного типа до уровня начала полномасштабного вторжения, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, страна-агрессор готовится к новым ракетным обстрелам Украины.

"Речь идет не только об увеличении возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, но и о подготовке противника к расширению агрессии и нанесению ударов. Поэтому сказать, что эта зима будет легче, я не могу", - подчеркнул украинский генерал.

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Он уточнил, что в ходе последних воздушных атак по Украине Россия в основном использовала дроны, управляемые бомбы, барражирующие боеприпасы и так называемые дроны-"газонокосилки".

При этом оккупанты продолжали бить по Украине ракетами, но запускали их только с самолетов Су-30 и Су-35. В то же время пусков боеголовок воздушного базирования со стратегических бомбардировщиков Ту-60 и Ту-95МС, вроде ракет Х-101 и Х-555, почти не наблюдалось.

"То есть продолжается их накопление. При этом в России расширяется производство более точных ракет, таких как Х-101. Запасы этих ракет доведены до уровня начала войны", - добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ предупреждили об увеличении массированных атак РФ после наступления холодов. Наталья Гуменюк сообщила, что количество массированных обстрелов Украины может возрасти после наступления зимних холодов.

Напомним, ранее РФ атаковала дронами гражданские объекты Харькова. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района, сообщили в ОВА.

Из-за атаки "Шахедов" в Славуте повреждено много зданий. Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами", которые были сбиты недалеко от Хмельницкой АЭС.

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Игорь Романенко война России и Украины ракетный удар
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