В Харькове гремели взрывы: РФ атаковала дронами гражданские объекты

В ночь на пятницу, 3 ноября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по гражданским объектам. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - написал он в Telegram.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района.
Информации о пострадавших не было.
Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов типа "Shahed" вблизи Харькова.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронаими типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.
Удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города.
"В результате одного из попаданий загорелась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сообщил Чубенко.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Прокуратура открыла производство по факту обстрела прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).
В прокуратуре рассказали о последствиях ночной атаки на Харьков:
Атака дронов на Львовщину
Россия атаковала беспилотникамиь и Львовскую область, в регионе работали силы противовоздушной обороны.
"Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Ранее начальник Львовской областной военной администрации сообщал, что в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.
"Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.
Как сообщал Главред, в ночь на 1 ноября в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за применения российскими оккупантами ударных дронов типа Shаhed. В частности, в Черкасской области звучали звуки взрывов из-за работы сил ПВО.
Защитники неба сбили 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
В ночь на 31 октября в ряде областей Украины также была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.
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