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В Харькове гремели взрывы: РФ атаковала дронами гражданские объекты

Анна Ярославская
3 ноября 2023, 06:45
На месте "прилета" в одном из районов города вспыхнул пожар. О пострадавших информация уточняется.
Атака Шахедов
Ночью РФ атаковала Украину дронами ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Харьковской прокуратуры

В ночь на пятницу, 3 ноября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили по гражданским объектам. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - написал он в Telegram.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района.

видео дня

Информации о пострадавших не было.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов типа "Shahed" вблизи Харькова.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что в ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронаими типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.

Удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города.

"В результате одного из попаданий загорелась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сообщил Чубенко.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Прокуратура открыла производство по факту обстрела прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре рассказали о последствиях ночной атаки на Харьков:

Скриншот

Атака дронов на Львовщину

Россия атаковала беспилотникамиь и Львовскую область, в регионе работали силы противовоздушной обороны.

"Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ранее начальник Львовской областной военной администрации сообщал, что в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

"Особое внимание – Стрый и Моршин", - отмечал он.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 ноября в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за применения российскими оккупантами ударных дронов типа Shаhed. В частности, в Черкасской области звучали звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

Защитники неба сбили 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В ночь на 31 октября в ряде областей Украины также была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.

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