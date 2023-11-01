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В Украине ночью звучала тревога: что известно об атаке россиян

Анна Ярославская
1 ноября 2023, 06:44
В Черновицкой области и Кременчуге звучали взрывы.
Дым, дроны Шахед
Тревогу объявляли из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В ночь на 1 ноября в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за применения российскими оккупантами ударных дронов типа Shаhed.

В частности, в Черновицкой области звучали звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - сообщил глава Черновицкой ОВА Игорь Табурец.

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Жители Кременчуга также слышали звуки взрывов, пишет Суспільне.

На территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали, что наблюдаются несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ночном вражеском ракетном ударе по Миргородскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, повреждения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.

В ночь на 29 октября оккупанты ударили по Украине дронами-камикадзе. Всего за ночь они запустили 5 беспилотников, все вражеские дроны были сбиты.

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