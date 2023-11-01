В Украине ночью звучала тревога: что известно об атаке россиян

В Черновицкой области и Кременчуге звучали взрывы.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-nochyu-zvuchala-trevoga-chto-izvestno-ob-atake-rossiyan-10513039.html Ссылка скопирована

Тревогу объявляли из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В ночь на 1 ноября в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за применения российскими оккупантами ударных дронов типа Shаhed.

В частности, в Черновицкой области звучали звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - сообщил глава Черновицкой ОВА Игорь Табурец.

видео дня

Жители Кременчуга также слышали звуки взрывов, пишет Суспільне.

На территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали, что наблюдаются несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ночном вражеском ракетном ударе по Миргородскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, повреждения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.

В ночь на 29 октября оккупанты ударили по Украине дронами-камикадзе. Всего за ночь они запустили 5 беспилотников, все вражеские дроны были сбиты.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.