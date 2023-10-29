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РФ ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами: в ВСУ рассказали о последствиях

Алёна Воронина
29 октября 2023, 08:52обновлено 29 октября, 10:12
Ракету оккупанты направили на объект в Полтавской области, а 5 дронов запускали по разным областям. Кроме этого, на Херсонщину они сбросили 32 авиабомбы.
Ракеты и дроны
РФ ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 29 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе. Всего за ночь они запустили 5 беспилотников, все вражеские дроны были сбиты. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены", – говорится в сообщении Генштаба.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг запустил 5 беспилотников и одну ракету Х-59. Ракету оккупанты направляли на объект в Полтавской области. По предварительным данным, обошлось без потерь и серьезных последствий.

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"Ночью 29 октября 2023 года оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59.Пуски "шахедов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-рф), КАР Х-59 – с самолета Су-34 (с воздушного пространства Белгородской народной республики). Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий", – отмечают в Воздушных силах.

Там отмечают, что все дроны были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

ПВО сбило 5 вражеских дронов в ночь на 29 октября
ПВО сбило 5 вражеских дронов в ночь на 29 октября/ Facebook Воздушные сили

Враг пытался выведать, где стоит ПВО

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что с помощью запуска беспилотников российские оккупанты пытались узнать, где размещены системы противовоздушной обороны Украины, чтобы в дальнейшем составлять маршруты ракет и дронов, минуя эти места.

"Враг направил летательные аппараты, в частности с использованием временно оккупированных территории, максимально пытаясь обойти систему противовоздушной обороны и выведывая способы защиты Украины. Такие малые партии беспилотников как правило они запускают для того, чтобы узнать, где готовы по ним работать, где возможны маршруты для прокладки будущих ударов", – отметила Гуменюк.

Она сообщила, что два вражеских дрона из упомянутых пяти были уничтожены в Николаевской области.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Оккупанты сбросили на Херсонщину 32 авиабомбы

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что в ночь на 29 октября российские захватчики сбросили 32 управляемые авиабомбы на Херсонскую область. Она отметила, что от авиабомб страдал правый берег вдоль воды, есть пострадавшие люди.

РФ атаковала ракетой Полтавщину

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что враг ночью ударил ракетой по Миргородскому району.

"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все службы работают на месте", – рассказал глава ОВА.

РФ ударила ракетой по Полтавщине
РФ ударила ракетой по Полтавщине/ скрин

РФ готовится к новым сильным обстрелам

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.

В ВСУ отмечали, что РФ готовит новые удары по Украине, и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, что осенью и зимой РФ будет бить по больницам учебных заведениях. Также они традиционно могут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения.

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