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Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

Алина Дембицкая
28 октября 2023, 23:47
По словам оккупанта, его подразделение было полностью разгромлено, и он добровольно решил сдаться в плен.
армия рф, оккупант, путин
Пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Пленный российский захватчик Денис Чернецов из батальона "Амурского", который принимал участие в штурме позиций ВСУ под Авдеевкой, рассказал о судьбе пяти своих товарищей, которые ужасно боялись украинского плена из-за влияния российской пропаганды. Рассказ военнопленного оккупационной армии опубликован в Telegram-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

По словам Чернецова, его подразделение было полностью разгромлено, и он добровольно решил сдаться в плен. Однако пятеро его товарищей, поддавшись влиянию российской пропаганды, решили поступить иначе, подорвав себя гранатами, поскольку очень боялись попасть в украинский плен.

"Я увидел подразделение Вооруженных сил Украины – крикнул им "Я сдаюсь!" И я сдался, вышел из окопа и сдался. А другие пацаны забросали себя гранатами", - рассказал он.

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Как утверждает пленный оккупант, в стране-агрессоре России пугают солдат пытками в украинском плену. И только сейчас россиянин осознал, что это все ложь: "На самом деле это не так, это все ложь", - сказал Чернецов.

Напомним, недавно аналитики Института изучения войны сообщили, что российские власти, вероятно, заставили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому формированию", которое будет воевать в Украине. ISW подчеркивает, что это явное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Также Главред рассказывал, что страна-агрессор Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове. Оккупанты угрожают украинским защитникам "пожизненным" приговором. Среди "подсудимых" –13 украинских мужчин-военнослужащих и женщин-военных. Еще двух украинских защитников "судят заочно".

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война в Украине война России и Украины
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