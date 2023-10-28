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"Мы не можем больше ждать": премьер Болгарии жестко проехался по Венгрии и Сербии

Алина Дембицкая
28 октября 2023, 15:54
Глава болгарского правительства дал понять, что не планирует отменять налог на российский газ.
Сербия, Венгрия, Орбан, Николай Денков
Премьер Болгарии жестко проехался по Венгрии и Сербии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия, ua.depositphotos.com

Премьер-министр Болгарии Николай Денков высказал обвинения в адрес Венгрии и Сербии, которые поддерживают российскую "военную машину" с помощью энергетических ресурсов, не рассматривая альтернативных источников энергии.

Как пишет Bloomberg, своим заявлением глава болгарского правительства дал понять, что не планирует отменять налог на российский газ, который транспортируется транзитом через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Денков также объявил о своем намерении ограничить прибыль российского экспортера ПАО "Газпром", который используется для финансирования военных действий против Украины.

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В свою очередь Венгрия назвала такой шаг "враждебным актом", в то время как Сербия выразила возмущение и заявила, что эта налоговая инициатива может привести к прекращению поставок критически важного топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти прибыли питают военную машину Путина. Мы не можем больше ждать. На самом деле это должно было произойти раньше", - сказал Денков.

Венгрия постоянно выдает скандальные заявления в адрес Украины

Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине - не в интересах его народа. Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то задело".

Также Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум. Так, Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны.

Кроме того, Орбан станцевал под дудку Путина и выдал еще одно скандальное заявление об Украине. Так, во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Орбан назвал войну страны-агрессора России против Украины "военной операцией".

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