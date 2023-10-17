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"Позор!": Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине

Алина Дембицкая
17 октября 2023, 22:22 обновлено 17 октября, 22:22
Во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".
Путин, Орбан
Орбан выдал скандальное заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным заявлением об Украине. Так, во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Орбан назвал войну страны-агрессора России против Украины "военной операцией". Об этом пишет "Европейская правда".

Отмечается, что российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona mvveletek – военная операция.

"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой борются венгры из Закарпатья. Позор!", - отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

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Скандальные заявления Венгрии относительно Украины

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Также Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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война в Украине Владимир Путин Виктор Орбан война России и Украины
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