В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

Смерть Путина является позитивным событием, но важно, чтобы это событие произошло после международного трибунала, подчеркнул Юсов.

https://glavred.info/world/v-gur-otreagirovali-na-vozmozhnuyu-smert-putina-i-rasskazali-chto-tvoritsya-v-kremle-10511893.html Ссылка скопирована

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Реагировать на слухи о смерти российского диктатора Владимира Путина украинцы должны сдержанно, ведь распространяют их анонимные телеграм-каналы, которые подконтрольны стране-агрессору России. Такая информация может распространяться с целью изучения реакции, в частности, среди граждан РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если мы о слухах вокруг смерти Путина – приятные, радостные, сладкие, но слухи. Это анонимные российские телеграм-каналы сообщают какие-то вещи. Далее мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодно. Поэтому реагировать украинцы должны на такие вещи сдержанно", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что смерть Путина является позитивным событием, но важно, чтобы это событие произошло после международного трибунала. К тому же получить информацию о его смерти необходимо из надежных источников, а не из российских телеграм-каналов.

видео дня

"Запускается информация, возможно, даже не только для украинской аудитории, а в том числе для того, чтобы посмотреть и померить реакцию внутри самой Российской Федерации, а кто как будет реагировать, в том числе, из представителей российских элит. Сам факт, что эта тема обсуждается, – он очень симптоматичен. И то, что там здоровая атмосфера у жителей Кремля, точно он не свидетельствует", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Болезнь и "смерть" Путина

23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошло серьезный приступ – кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" в результате остановки сердца в резиденции на Валдае, а в России "начинается переворот".

После того как появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.