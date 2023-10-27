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Кто займет место Путина после его смерти: в Independent назвали преемников

Анна Ярославская
27 октября 2023, 12:30
В случае смерти Владимира Путина новым главой Кремля автоматически стал бы глава правительства. Однако есть и другие потенциальные варианты.
Медведев, Путин, Патрушев
Кто станет преемником Путина: СМИ назвали варианты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

Кто мог бы стать преемником Путина

В случае смерти или внезапной отставки Путина у Совета Федерации РФ есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временно исполняющим обязанности президента в этот период будет премьер-министр Михаил Мишустин.

В статье говорится, что некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина, сторонников которого он поддерживает.

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По данным BBC, перед Мишустиным стояла "незавидная задача по спасению экономики". Источники, близкие к Кремлю, заявляли, что он не знал о намерениях Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

Дмитрий Медведев - еще один возможный преемник Путина. Он известен как один из ближайших соратников президента РФ. Медведев ранее занимал пост президента с 2008 по 2012 год, прежде чем уйти в отставку.

Медведев заработал репутацию "плохого полицейского" Путина и украинофоба, выдвигал все более воинственные угрозы, связанные с ядерным оружием.

Считается, что подчиненная роль Медведева при Путине ослабила его собственную способность консолидировать власть среди российской элиты.

Среди других имен, которые потенциально могут возглавить руководство РФ, указывается также Сергей Кириенко, который занимает должность первого заместителя главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина.

Учитывая его участие в вопросах оккупации территорий Украины, он имеет ежедневный доступ к российскому диктатору и поддерживает хорошие отношения со всеми основными ключевыми игроками среди "политической элиты" РФ.

При этом доктор Марк Галеотти считает, что Кириенко лучше работать в качестве "закулисного" оператора.

Издание отмечает, что, учитывая провалы российской армии в Украине, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу больше не является вероятным кандидатом на роль "преемника" Путина. Однако этот министр когда-то был признан в России самым популярным политиком после Путина.

"Но теперь его репутация запятнана вторжением. Он по-прежнему пользуется относительно высоким уровнем общественной поддержки и доверия, и он феноменальный закулисный оператор. Дни, когда он мог быть президентом, возможно, прошли, но как создатель королей он все еще может быть очень влиятельным", - сказал доктор Галеотти.

71-летний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был главным стратегом во время вторжения на Украину в 2014 и 2022 годах. Он был знаком с Путиным с тех пор, как они вместе работали в КГБ. Чиновник является одним из немногих, к которым прислушивается российский диктатор. Его сын Дмитрий также по слухам называется потенциальным преемником Путина, учитывая его должность министра сельского хозяйства.

Среди кандидатов на роль сменщика Путина также называли мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего телохранителя Алексея Дюмина и главу администрации Дмитрия Козака.

"Это должен быть кто-то, кто сможет создать коалицию, кто сможет быть приемлемым как для технократов, так и для элиты безопасности", - рассказал доктор Галеотти.

Эксперт считает, что российская система справится с кризисом "довольно быстро и стремительно", а следующая российская "политическая элита" будет стремиться положить конец войне против Украины и конфронтации с Западом.

"Путин, вполне вероятно, станет козлом отпущения за все эти злодеяния", - резюмировал Галеотти.

Болезнь и "смерть" Путина

23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

После того как появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.

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