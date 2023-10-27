"Путин умер, но это не точно": Сеть взорвалась мемами про "смерть" диктатора

После того как вечером 26 октября в российских Telegram-каналах появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.
О болезни хозяина Кремля слухи ходили давно, и "хоронить" его пытаются также уже не раз. Кроме того, есть версия, что у Путина есть несколько двойников, поэтому если кто-то из них действительно умер, то понять, кто именно - невозможно.
Стоит отметить, что в смерть Путина никто особо не поверил, но украинцы не упустили возможности пошутить над диктатором.
В Сети пишут:
"В соцсетях активно форсится фейк анонимных помоек о смерти Владимира Путина. На самом деле мы с вами знаем, что путинов умерло уже 297 120 штук. Путинская война же"
"Опять двойка. На Валдае решают, кто сдох"
"В телеграмме опять путин умер:("
"Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая: путин умер. Плохая: это не точно"
"Говорят Путин умер! Да он сделал пластику и сейчас на пути в Монте-Карло"
"Путин умер, власть в стране захватил профессор Соловей. Генерал СВР поддержал путч"
Болезнь и "смерть" Путина
Как сообщал Главред, 23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.
Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".
"В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники Службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена", - говорится в публикации.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.
Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.
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