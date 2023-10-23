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Была остановка сердца: в Сети узнали о серьезном приступе у Путина

Анна Ярославская
23 октября 2023, 10:00 обновлено 23 октября, 10:07
Лечащие врачи российского диктатора говорят, что Путин очень плох и до конца осени вряд ли проживёт.
Владимир Путин
У Путина якобы была остановка сердца, но его удалось реанимировать / Колаж: Главред, фото: скриншот

У Владимира Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

"Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности президента России Владимира Путина, находящиеся на дежурстве в резиденции, услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина, лежащего на полу возле кровати, и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обрушил на пол стол и посуду, что и вызвало шум. Путин судорожно изгибался, лежа на полу и закатив глаза", - говорится в в сообщении.

К Путина срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

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"Помощь была оказана вовремя, сердце запустили и Путин пришел в сознание. Президента переместили в специально оборудованную комнату в его резиденции, где уже было установлено необходимое медицинское оборудование для реанимации, практически это палата интенсивной терапии, оборудованная новейшей техникой. Состояние президента удалось стабилизировать, он находится под постоянным присмотром медиков", - пишет генерал СВР.

На канале отмечают, что состояния здоровья Путина на фоне онкологии и ряда других заболеваний ухудшилось.

"Лечащие врачи уже предупреждали, что Путин очень плох и до конца осени вряд ли проживёт. В последнее время все официальные встречи и мероприятия проводит двойник президента. После известия о вечернем инциденте, несколько близких к Путину людей связались друг с другом в телефонном режиме и договорились в понедельник провести консультации на предмет возможных действий если президент умрёт в ближайшие дни", - резюмировали на канале.

Справка. По непроверенной информации Telegram-канал Генерал СВР ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, имя которого не раскрывают.

По некоторым данным, к каналу имеет отношение российский политолог Валерий Соловей. В связи с этим у него проводили обыски. РосСМИ писали, что Соловей проводил прямые эфиры с неким Виктором Михайловичем, которого тот называл администратором канала и бывшим генералом СВР.

Что известно о болезни Путина

У Путина нашли признаки смертельной болезни. У Владимира Путина наблюдается симптоматика, похожая на ту, которая проявляется у людей с опасными диагнозами.

По данным Генерала СВР, в июне лечащие врачи сообщили президенту страны-агрессора РФ, что у него в головном мозге были выявлены метастазы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

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