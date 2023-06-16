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"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

Анна Ярославская
16 июня 2023, 13:05 обновлено 16 июня, 13:05
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Хозяин Кремля встретился с лечащими врачами и пытался у них узнать, сколько ему еще осталось жить.
Путин
У Путина в головном мозге якобы обнаружили метастазы / фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин болен, и ситуация ухудшается. В четверг, 15 июня, лечащие врачи сообщили российскому диктатору, что у него в головном мозге были выявлены метастазы. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Президент, по словам очевидцев, был буквально раздавлен этой новостью и только пытался узнать, "сколько осталось?", но в ответ медики ободрили его, сказав, что можно и нужно бороться, якобы "шансы есть", - говорится в сообщении.

На канале отмечают, что врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но по рекомендации людей из близкого окружения и семьи не спешили ставить его в известность.

видео дня

"Теперь Путин знает, и как это знание повлияет на его модус принятия решений, будет понятно в ближайшее время", - резюмировал Генерал СВР.

Что известно о болезни Путина

В апреле генерал СВР писал, что врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную "побочку" - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв.

29 мая сообщалось, что Путин вызвал дежурных медиков. Диктатор пожаловался на сильный тремор правой руки, "подергивание" верхнего века правого глаза и сильное головокружение. Потом хозяин Кремля якобы впал в ступор.

В июне Путин получил результаты обследования, и они оказались неутешительными. Состояние здоровья российского президента продолжает ухудшаться, а лечение не помогает.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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