Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатора

В ночь на 29 мая Владимир Путин пожаловался на сильный тремор правой руки, "подергивание" верхнего века правого глаза и сильное головокружение.

https://glavred.info/world/putin-vpal-v-stupor-k-nemu-vyzvali-vrachey-v-seti-rasskazali-o-zdorove-diktatora-10474087.html Ссылка скопирована

Состояние здоровья Владимира Путина стремительно ухудшается / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Пока страна-агрессор РФ практически каждую ночь атакует Украину с воздуха, самому кремлевскому диктатору Владимиру Путину также не спится. Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, утверждает, что состояние здоровья российского президента стремительно ухудшается.

По данным канала, около часа ночи 29 мая Путин вызвал дежурных медиков. Диктатор пожаловался на сильный тремор правой руки, "подергивание" верхнего века правого глаза и сильное головокружение.

"На момент прибытия медиков президент был вменяем и смог четко описать тревожившие его симптомы, однако уже через несколько минут во время осмотра врачом Путин впал в ступор, уставившись в одну точку, начал издавать языком цокающие звуки и пристукивать пяткой правой ноги по полу, при этом у него продолжался сильный тремор правой руки и он моргал правым прищуренным глазом", - говорится в сообщении.

Врачи попытались уложить Путина, но диктатор якобы оказал сопротивление. Пока медики проводили консультации, "состояние президента несколько изменилось, он перестал цокать языком, начал что-то нечленораздельно говорить и, не обращая внимания на находящихся в комнате, попытался направиться к выходу". Путину сделали внутримышечную инъекцию, после чего президент уже не пытался встать, а просто лежал, уставившись в одну точку на потолке, а потом уснул.

Далее врачи подключили Путина к аппаратуре и контролировали показатели до утра. Утром кремлевский диктатор проснулся в нормальном состоянии и не мог вспомнить, что было после того, как к нему прибыли ночью медики.

"Это не первый раз, когда Путин впадает в подобное состояние, но ранее подобные инциденты происходили редко и каждый раз вызывали серьёзные опасения у людей из ближнего круга в плане возможностей президента контролировать ситуацию на людях и участвовать в мероприятиях", - отметили на канале.

Путин болен - что известно

В апреле генерал СВР писал, что врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную "побочку" - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Смотрите видео - Политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал, как он лично отличает двойников от настоящего Путина:

Другие новости: