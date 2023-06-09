Врачи разводят руками: в Сети узнали о последних результатах обследования Путина

Ближайшее окружение хозяина Кремля предупредили, что улучшения ждать не приходится, и есть прогноз к ухудшению здоровья Путина.

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Состояние здоровья Путина ухудшается, пишут в Сети / фото: скриншот из видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин получил результаты обследования, и они оказались неутешительными. Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, утверждает, что состояние здоровья российского президента продолжает ухудшаться, а лечение не помогает.

"У президента опять был осмотр лечащими врачами и консультации по видеосвязи с медиками, принимающими участие в лечении Путина из другого государства. Обсуждали результаты обследования, которое президент прошел на прошлых выходных. Ничего ободряющего для Путина в результатах обследования нет", - говорится в сообщении.

По данным канала, болезнь Путина прогрессирует. Одни из лучших специалистов в мире в этой области не могут ничего сделать, лечение не даёт должных результатов.

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"От президента не скрывают информацию о его реальном состоянии, конечно, пытаясь обнадежить, но это не сильно помогает. Ближайшее окружение предупредили, что улучшения ждать не приходится, и есть прогноз к ухудшению", - добавили на канале.

Что известно о болезни Путина

В апреле генерал СВР писал, что врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную "побочку" - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв.

29 мая сообщалось, что Путин вызвал дежурных медиков. Диктатор пожаловался на сильный тремор правой руки, "подергивание" верхнего века правого глаза и сильное головокружение. Потом хозяин Кремля якобы впал в ступор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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