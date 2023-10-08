У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

За последнее время наблюдаются изменения во внешности и речи диктатора Владимира Путина в ходе публичных выступлений, которые могут свидетельствовать об ухудшении состояния его здоровья.
Президент РФ продолжает лечиться от онкологического заболевания. Вместе с тем согласно другим источникам, он страдает болезнью Паркинсона, пишет The Sun ссылаясь на документы, которые оказались в распоряжении журналистов.
Подчеркивается, что ы ходе встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном российский лидер на протяжении всей встречи переминался с ноги ногу и выглядел беспокойным.
На проблемы со здоровьем может указывать то, что хозяин Кремля делал повторяющиеся движения коленом и пытался контролировать левую ногу.
По мнению специалиста в области поведенческой психологии Джастина Гаспаровича, у Путина наблюдается симптоматика, похожая на ту, которая проявляются у людей с инсультом, мигренью, рассеянным склерозом, а также страдающих опухолями головного мозга.
Эксперт отмечает, что у хозяина Кремля могут наблюдаться множество тревожных симптомов, включая сильные головные боли, проблемы со зрением, онемение языка и конечностей.
"Если президент Путин действительно сталкивается с такими проблемами со здоровьем, это может повлиять не только на его физические возможности, но также на принятие решений, уровень стресса и общее психологическое состояние", — добавил Гаспарович.
Ранее психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина. Для Владимира Путина предотвращение мятежа является мощным эмоциональным шагом, считает Валентин Ким.
Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.
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